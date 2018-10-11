Белозерцев: Мы готовы предложить инвесторам хорошие условия

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11 октября 2018, 15:23Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил выставку «Золотая осень» (0+), которая проходит в Москве.
Иван Белозерцев сообщил в своем микроблоге в Twitter о возможностях сотрудничества Пензенской области с компаниями из Брянска.
«На «Золотой осени» встретился с коллегами с брянщины. У нас давние, дружеские отношения. С руководителем компании «Мираторг» Виктором Линником обсудили возможности прихода к нам в регион. Компания очень мощная, лидер в России, а мы готовы предложить инвесторам хорошие условия», - написал он.
На "Золотой осени" встретился с коллегами с Брянщины.У нас давние,дружеские отношения. С руководителем компании "Мираторг" Виктором Линником обсудили возможности прихода и к нам в регион.Компания очень мощная,лидер в России, а мы готовы предложить инвесторам хорошие условия. pic.twitter.com/0p31Tc2oeW— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 11 октября 2018 г.
Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра выставки оценил потенциал пензенских агропредприятий и их продукцию. На "Золотой осени" фермеры региона продемонстрировали широкий выбор соков, консервов, колбасных изделий, макарон, молочной продукции, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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