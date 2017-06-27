27 июня 2017, 10:02Общество Белозерцев: Мы должны помочь подрастающему поколению реализовать себя Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем молодежи, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Вам посчастливилось жить в Сурском крае – одном из красивейших регионов нашей великой Родины, где созданы все условия для полноценной учебы и труда, занятий творчеством и спортом.

Помочь подрастающему поколению реализовать себя, обрести свое призвание, найти достойное место в обществе – такую масштабную задачу правительство Пензенской области считает важнейшей в своей деятельности.

Современной России нужны квалифицированные инженеры и рабочие, труженики сельскохозяйственного производства, учителя и врачи, деятели науки и культуры. Нужна ваша инициатива и патриотизм, активная гражданская позиция и стремление к созиданию.

Успехи и достижения каждого из вас станут общим успехом Отчизны, укрепят ее социально-экономический потенциал и международный авторитет», - отмечается в поздравлении.

Глава региона пожелал пензенской молодежи крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, исполнения самых заветных желаний.

Общество

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