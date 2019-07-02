02 июля 2019, 13:02Общество

Белозерцев инициировал программу по ремонту почтовых отделений

2 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с директором регионального управления Федеральной почтовой службы Натальей Арбузовой.

По словам Натальи Арбузовой, из 564 отделений почтовой связи, расположенных на территории Пензенской области, 73 требуют ремонта. Причем в восьми из них – срочно. Помещения, о которых идет речь, находятся в муниципальной собственности, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Давайте готовить областную программу по софинансированию ремонта муниципальных помещений, в которых находятся отделения почтовой связи. Есть перечень. Необходимо разобраться по каждому объекту, просчитать смету с главами администраций районов. Сделать проекты, поставить сроки и привести все помещения в порядок, чтобы работникам почты и жителям населенных пунктов было комфортно в них находиться», - сказал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/society/168713/

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