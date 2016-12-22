22 декабря 2016, 20:27Общество Белозерцев и Левин поздравили энергетиков с праздником Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и депутат Государственной Думы Леонид Левин поздравили энергетиков с профессиональным праздником.

«Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы в любое время дня и ночи, круглосуточно, в любую погоду и непогоду работаете для того, чтобы в домах граждан всегда был свет. Большое вам за это спасибо», - сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Левин.

«Я очень благодарен. Это совместное усилие по стратегическому развитию субъекта, наших муниципальных образований. Спасибо вам большое, здоровья, благополучия, счастья, успехов, дальнейшего развития», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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