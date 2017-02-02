Белозерцев: Хирургический корпус в Кузнецке должен быть достроен

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02 февраля 2017, 16:04Общество
В городе Кузнецке Пензенской области продолжается строительство хирургического корпуса. По данному вопросу рабочее совещание провел губернатор Иван Белозерцев.
Сейчас подготовлено медико-техническое задание на хирургический корпус на 140 коек, пояснили в пресс-центре областного правительства.
«Надо завершать корректировку проектно-сметной документации и приступать к организации монтажно-строительных работ на объекте. Хирургический корпус должен быть достроен. Он нужен жителям не только Кузнецкого района, но и соседних муниципальных образований», - сказал Иван Белозерцев.
Глава региона также добавил, что объект должен быть сдан «под ключ», с приведенной в порядок территорией у здания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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