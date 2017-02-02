02 февраля 2017, 16:04Общество Белозерцев: Хирургический корпус в Кузнецке должен быть достроен В городе Кузнецке Пензенской области продолжается строительство хирургического корпуса. По данному вопросу рабочее совещание провел губернатор Иван Белозерцев.

Сейчас подготовлено медико-техническое задание на хирургический корпус на 140 коек, пояснили в пресс-центре областного правительства.

«Надо завершать корректировку проектно-сметной документации и приступать к организации монтажно-строительных работ на объекте. Хирургический корпус должен быть достроен. Он нужен жителям не только Кузнецкого района, но и соседних муниципальных образований», - сказал Иван Белозерцев.

Глава региона также добавил, что объект должен быть сдан «под ключ», с приведенной в порядок территорией у здания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/files/penza.ru/npa/soveshchanie_2_02_2017-3.jpg