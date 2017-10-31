31 октября 2017, 11:06Общество Белозерцев: Готов сопровождать проекты, направленные на развитие региона В Пензенской области планируют заложить сумму на поддержку промышленных предприятий на 2018 год. Об этом на заседании ассоциации промышленников сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Приветствуя участников заседания, глава региона отметил положительную динамику развития отрасли, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Индекс промышленного производства в Пензенской области сегодня составляет 103,6%, по Российской Федерации - 101,8%. Это говорит о том, что нашим предприятиям удается сохранять стабильность и двигаться вперед, наращивать объемы производства. Значительную долю в этом играют предприятия военно-промышленного комплекса», – сообщил Иван Белозерцев.

Губернатор также подчеркнул, что хорошие результаты показывают предприятия, подписавшие декларацию о сотрудничестве. Так, по итогам восьми месяцев 2017 года объем производства на них вырос на 11,6%, а средняя заработная плата - на 9,7%, превысив 33 тысячи рублей.

«Надо держать планку, особенно в части оплаты труда, это очень важно для наших граждан», - поставил цель губернатор и напомнил о возможностях регионального Фонда промышленности.

Фонд начал свою работу в этом году, но в него уже обратились 10 компаний, шесть из них прошли отбор и готовят пакет документов на оформление кредита на общую сумму более 97 млн рублей, сообщает пресс-центр облправительства.

«В обязательном порядке будем предлагать Законодательному Собранию области заложить сумму на поддержку промпредприятий и на следующий год. Уверен, что данные средства придадут дополнительный импульс развитию производств», – подчеркнул глава региона.

Также Иван Белозерцев отметил увеличение объема экспорта товаров, который по итогам восьми месяцев 2017 года вырос в 1,5 раза и превысил 138 млн долларов. По его словам, дальнейшему росту данного показателя будет способствовать активное взаимодействие с Российским экспортным центром. Его поддержкой уже пользуются: пять промпредприятий направили заявки на получение нового вида поддержки – содействие участию в международных выставочных мероприятиях и деловых миссиях.

«Давайте заявляться, готовить поездки, чтобы видеть, как развиваются конкуренты, представлять свою продукцию. Предприятия, которые участвуют в деловых миссиях, продвигаются вперед активнее. Необходимо чаще встречаться, обсуждать ситуацию. Готов сопровождать все проекты, направленные на развитие наших предприятий и региона в целом», – подвел итог губернатор.

Кроме того, в ходе заседания члены ассоциации обсудили итоги внедрения системы «Бережливое производство» на заводе ГрАЗ, направления поддержки промпредприятий, подготовку кадров для отрасли и ряд других актуальных тем.

В завершение Иван Белозерцев поблагодарил ветеранов - руководителей заводов, которые завершив активную деятельность, продолжают участвовать в жизни родного предприятия, передают опыт и знания. За выдающиеся заслуги перед Пензенской областью Иван Белозерцев вручил Почетный знак «Во славу земли Пензенской» бывшему генеральному директору ОАО «Электромеханика» Игорю Скляру.

Ассоциация промышленников учреждена в 1993 году. В настоящее время в ее состав входит 51 предприятие с общей численностью работающих более 46 тысяч человек. Компаниями-членами Ассоциации производится почти 25% ВРП и формируется более 43% доходной части бюджета области.

Общество

просмотров 76

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/10/30/17593107

Новости по теме: