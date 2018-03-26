Белозерцев: Фильмы о Пензенской области должны показывать в каждом отеле

Иван Белозерцев отметил, что в ходе недавней командировки в Нижний Новгород он оценил местный ролик о достопримечательностях региона и культурный путеводитель, ознакомиться с которыми предлагалось всем постояльцам гостиницы.

«Рассказывают о Максиме Горьком, показывают объекты культуры. Это привлекает внимание людей, которые приезжают в город и останавливаются в гостиницах. На тумбочке лежит культурный путеводитель», - сообщил он.

Губернатор поинтересовался у главы регионального минкультуры Татьяны Курдовой, показывают ли в пензенских гостиницах подобные ролики.

«Да, в каждой гостинице у нас транслируют фильмы о Пензенской области. И путеводители, и наша новая карта тоже по гостиницам уже разосланы», - ответила министр.

Иван Белозерцев поручил зампреду правительства Олегу Ягову и Татьяне Курдовой сегодня же проверить, во всех ли отелях проведена эта работа.

«Мы договаривались о том, что обратимся к телеканалам с просьбой сделать фильмы, ролики о регионе, которые бы рассказывали о производстве, спорте, культуре в Пензенской области. Я готов выделить денежные средства на их изготовление», - напомнил губернатор.

В настоящее время один из телеканалов подготовил три фильма о туристическом потенциале региона. Иван Белозерцев призвал подключать к этой работе и другие медиахолдинги.

«Подумайте о концепции этих роликов. Они должны транслироваться в кафе, в придорожных гостиницах, ресторанах. Они должны быть очень интересные и яркие. Этим могут заняться все пензенские телеканалы», - отметил он.

Губернатор поручил представить ему готовые фильмы не позднее 10 апреля, пишет ИА «Пенза-Пресс».