12 мая 2017, 15:01Экономика Белозерцев доложил Кириенко о результатах работы ведущих отраслей экономики региона Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. В ходе беседы Иван Белозерцев доложил о результатах работы ведущих отраслей экономики региона, а также о результатах исполнения «майских» указов президента.

Губернатор рассказал, в частности, что в Пензенской области досрочно достигнуты показатели 100%-й доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

Особое внимание на встрече было уделено обсуждению вопросов здравоохранения. В Пензенской области по итогам 2016 года достигнуто снижение смертности от болезней системы кровообращения, туберкулеза и различных новообразований.

Экономика

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/05/12/10350311