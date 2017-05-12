Белозерцев доложил Кириенко о результатах работы ведущих отраслей экономики региона

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12 мая 2017, 15:01Экономика
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. В ходе беседы Иван Белозерцев доложил о результатах работы ведущих отраслей экономики региона, а также о результатах исполнения «майских» указов президента.
Губернатор рассказал, в частности, что в Пензенской области досрочно достигнуты показатели 100%-й доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
Особое внимание на встрече было уделено обсуждению вопросов здравоохранения. В Пензенской области по итогам 2016 года достигнуто снижение смертности от болезней системы кровообращения, туберкулеза и различных новообразований.
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