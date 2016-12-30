Белозерцев дал распоряжения на новогодние праздники

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30 декабря 2016, 19:59Общество
Новогодние каникулы - без происшествий. Губернатор Иван Белозерцев провел последнюю в 2016 году видеоконференцию с главами муниципальных образований. На совещании обсудили планы работ представителей власти региона в праздничные дни.
Главная задача на новогодние праздники - соблюдение мер безопасности. Глава региона поручил представителям администраций районов Пензенской области до 31 декабря закончить проверку мест проведения торжеств, центров культуры, школ и детских садов. По словам Ивана Белозерцева, график посещения учреждений в новогодние каникулы уже составлен.
Особое внимание губернатор обратил на организацию перевозки детей в период с 1 по 9 января.
«По возможности, нужно уменьшить количество этих переездов. Если есть такая необходимость, то в обязательном порядке, чтобы администрация школы, района, сельского поселения должны быть в курсе, куда поедут дети, кто старший, на каком автобусе, кто водитель», - сказал губернатор.
Иван Белозерцев также поручил взять на особый контроль проблемные семьи и одиноких пожилых людей, проверив перед новогодними каникулами исправность в их домах газового оборудования и печного отопления.
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