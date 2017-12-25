Белозерцев: Чтобы оценить состояние улиц, надо пройтись по ним

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25 декабря 2017, 10:07Общество
25 декабря на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев затронул тему уборки городских улиц от снега.
«В первую очередь, в связи со снегопадом, я хотел бы обратить внимание министерство строительства и дорожного хозяйства и глав муниципальных образований на содержание дорог. Нужно обрабатывать дорожное полотно, чистить дороги и остановки общественного транспорта. Особенно это касается областного центра», - сказал губернатор.
Иван Белозерцев отметил, что все службы, управляющие компании должны активно работать по уборке снега.
«Чтобы оценить состояние тротуаров, надо выйти из машины и пройтись по ним», - обратился губернатор к чиновникам.
Кроме того, глава региона поручил организовать дежурства в дни новогодних каникул.
«Чиновники должны посещать школы, больницы и другие социальные объекты», - подчеркнул он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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