25 декабря 2017, 10:07Общество Белозерцев: Чтобы оценить состояние улиц, надо пройтись по ним 25 декабря на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев затронул тему уборки городских улиц от снега.

«В первую очередь, в связи со снегопадом, я хотел бы обратить внимание министерство строительства и дорожного хозяйства и глав муниципальных образований на содержание дорог. Нужно обрабатывать дорожное полотно, чистить дороги и остановки общественного транспорта. Особенно это касается областного центра», - сказал губернатор.

Иван Белозерцев отметил, что все службы, управляющие компании должны активно работать по уборке снега.

«Чтобы оценить состояние тротуаров, надо выйти из машины и пройтись по ним», - обратился губернатор к чиновникам.

Кроме того, глава региона поручил организовать дежурства в дни новогодних каникул.

«Чиновники должны посещать школы, больницы и другие социальные объекты», - подчеркнул он, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 92

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: