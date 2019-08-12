Белозерцев будет рассказывать о жизни региона в коротких видеороликах

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев разместил на своей страничке в Instagram видеоролик, рассказывающий о сельскохозяйственных достижениях региона.

«Я стараюсь рассказывать своим подписчикам обо всем, что происходит в нашем регионе. И в социальной сфере, и в экономике. Но вложить в один или даже десять постов всю информацию просто невозможно, поэтому я нашел выход из положения в коротких роликах, из которых можно узнать основные данные и цифры. Рассчитываю, что вам, друзья, такой формат будет интересен», - подписал губернатор пост.

В ролике говорится о том, что по темпам роста сельскохозяйственного производства Пензенская область занимает первое место в ПФО, местные агропредприятия специализируются на производстве зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, мяса птицы, свинины, молока.

Пользователи оценили такой способ подачи информации, за несколько часов видео набрало более двух тысяч просмотров, пишет ИА «Пенза-Пресс».