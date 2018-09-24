Белозерцев будет отслеживать работу министров по созданию рабочих мест

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24 сентября 2018, 11:03Общество
24 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании обратил внимание зампредов правительства и министров на создание рабочих мест.
Он отметил, что без хороших условий труда молодежь не останется в регионе.
«Нужна хорошо оплачиваемая работа, зарплата в 20 тысяч рублей молодежь не устраивает, в 25 тысяч не устраивает и в 30 тысяч тоже. Есть предприятия агропромышленного комплекса, где зарплата - больше 45 тысяч. Нужно использовать возможности такого бизнеса. Это задача минпрома, глав муниципальных образований», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Глава региона предупредил, что планирует ежеквартально лично подводить итоги работы каждого министра по созданию рабочих мест. Она должна перекликаться с реализацией программ, освоением грантов.
«За 2018 год в результате нашей работы процесс пошел, встречайтесь с представителями бизнеса, сферы услуг, разговаривайте по вопросу повышения зарплат. От выплат в конвертах надо отказываться», - призвал губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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