Белозерцев будет отслеживать работу министров по созданию рабочих мест

24 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании обратил внимание зампредов правительства и министров на создание рабочих мест.

Он отметил, что без хороших условий труда молодежь не останется в регионе.

«Нужна хорошо оплачиваемая работа, зарплата в 20 тысяч рублей молодежь не устраивает, в 25 тысяч не устраивает и в 30 тысяч тоже. Есть предприятия агропромышленного комплекса, где зарплата - больше 45 тысяч. Нужно использовать возможности такого бизнеса. Это задача минпрома, глав муниципальных образований», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона предупредил, что планирует ежеквартально лично подводить итоги работы каждого министра по созданию рабочих мест. Она должна перекликаться с реализацией программ, освоением грантов.

«За 2018 год в результате нашей работы процесс пошел, встречайтесь с представителями бизнеса, сферы услуг, разговаривайте по вопросу повышения зарплат. От выплат в конвертах надо отказываться», - призвал губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».