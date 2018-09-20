Белорусы поймали пензенца на границе с Польшей

Как сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, вечером 18 сентября местные жители сообщили, что в 200 метрах от границы находится посторонний. Нелегалом оказался 41-летний житель Пензенской области.

Пограничникам он объяснил, что хотел устроить свою жизнь в странах Евросоюза. Мужчина подготовился к путешествию: при себе у него были личные вещи, продукты питания, деньги.

«В отношении мужчины начат административный процесс по статьям «Незаконное пересечение госграницы» и «Нарушение пограничного режима». Ему грозит штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет», - отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».