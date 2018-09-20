Белорусы поймали пензенца на границе с Польшей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 сентября 2018, 16:36Происшествия
В Гродненском районе Республики Беларусь задержали жителя Пензенской области. Мужчина хотел нелегально пробраться в Польшу.
Как сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, вечером 18 сентября местные жители сообщили, что в 200 метрах от границы находится посторонний. Нелегалом оказался 41-летний житель Пензенской области.
Пограничникам он объяснил, что хотел устроить свою жизнь в странах Евросоюза. Мужчина подготовился к путешествию: при себе у него были личные вещи, продукты питания, деньги.
«В отношении мужчины начат административный процесс по статьям «Незаконное пересечение госграницы» и «Нарушение пограничного режима». Ему грозит штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет», - отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 сентября 2018, 19:59Пензенские наркополицейские задержали межрегионального курьера
20 сентября 2018, 19:57Пензенские школьники посетили духовную семинарию
20 сентября 2018, 19:54Пензенец попался в ловушку интернет-мошенников
20 сентября 2018, 19:52В Пензе обсудили проблемы заболевания репродуктивной системы
20 сентября 2018, 19:47Пензенский фестиваль «Осенняя канитель» отметили на федеральном уровне
20 сентября 2018, 19:44В Пензе готовятся к первому гастрономическому фестивалю
20 сентября 2018, 19:42В Пензе чествовали работников лесной отрасли
20 сентября 2018, 19:37В Пензе жители многоэтажки вынуждены спать и есть при зловонном запахе