Белинского депутата обвиняют в поджоге мужчины

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24 мая 2019, 12:04Криминал
55-летнего депутата комитета местного самоуправления одного из сельсоветов Белинского района Пензенской области обвиняют в поджоге местного жителя.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, действия разворачивались 17 апреля вблизи села Чернышово. 54-летнего мужчину облили горючей жидкостью и подожгли. Во время следствия установили, что к этому причастен депутат.
В результате мужчине предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Его заключили под стражу на два месяца, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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