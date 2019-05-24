Белинского депутата обвиняют в поджоге мужчины

55-летнего депутата комитета местного самоуправления одного из сельсоветов Белинского района Пензенской области обвиняют в поджоге местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, действия разворачивались 17 апреля вблизи села Чернышово. 54-летнего мужчину облили горючей жидкостью и подожгли. Во время следствия установили, что к этому причастен депутат.

В результате мужчине предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Его заключили под стражу на два месяца, пишет ИА «Пенза-Пресс».