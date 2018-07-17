Белинский качок получил условный срок за контрабанду стероидов

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17 июля 2018, 16:36Криминал
Жителя города Белинский Пензенской области осудили за контрабанду сильнодействующих веществ.
По данным следствия, в апреле 30-летний мужчина решил заказать сложные эфиры изомера 1-тестостерон для наращивания мышечной массы, поскольку занимается тяжелой атлетикой. Спортсмен знал, что вещество запрещено в России. Он оплатил покупку, перечислил неизвестному 3000 рублей и оформил заказ на имя своей сожительницы.
В конце апреля возлюбленная бодибилдера получила посылку и передала ее своей второй половинке, после этого его задержали полицейские, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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