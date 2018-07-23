Белинских коллекторов накажут за клевету на должницу

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23 июля 2018, 13:33Общество
В Белинском районе Пензенской области коллекторам, которые расклеили листовки о должнице, может грозить штраф.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 39-летняя сельчанка осенью 2017 года взяла микрозаем, но вернуть деньги вовремя ей не удалось. Сумма долга с процентами не превышала 8000 рублей.
Для того, чтобы напомнить о долге коллекторы на гараже рядом с ее домом приклеили листовку с фотографией женщины и оскорбительными надписями. Позже подобная бумага появилась на двери должницы .
За эти действия злоумышленникам может грозить штраф до 500 тысяч рублей либо до 160 часов обязательных работ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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