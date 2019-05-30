Бековский заключенный набросился с ножом на приятеля

Как сообщили в пресс-службе Бековского районного суда, в январе мужчина выпивал с другом на ферме. Приятели поссорились и начали драться. Сельчанин схватил нож и вонзил его в противника. Потерпевший получил серьезную травму.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник совершил преступление во время условного заключения. В результате ему назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».