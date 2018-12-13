Бековский водитель заплатит за травмы пассажира

В Бековском районе Пензенской области за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшему, осудили автолюбителя.

Как сообщили в пресс-службе Бековского районного суда, на 13 километре дороги «Беково-Варванино-Тамала» 21 мая автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился мужчина, слетел в кювет. Пассажир иномарки получил множество травм.

В результате водителю назначили штраф – 10 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».