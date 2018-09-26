Бековец сядет в колонию за избиение приятеля лопатой

По данным пресс-службы Бековского районного суда, в апреле сельчанин решил разобраться со своим знакомым. Мужчина прихватил с собой лопату и начал бить оппонента черенком. Последний пытался отбиваться, но упал на землю. Затем дебошир избил его.

«Травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека», - добавили в пресс-службе.

Оказалось, что в момент совершения преступления сельчанин уже имел условный срок за аналогичный поступок. В результате предыдущее наказание ему отменили и назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».