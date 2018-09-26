Бековец сядет в колонию за избиение приятеля лопатой

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 сентября 2018, 17:06Криминал
Жителя поселка Бековского района Пензенской области осудили за избиение знакомого лопатой.
По данным пресс-службы Бековского районного суда, в апреле сельчанин решил разобраться со своим знакомым. Мужчина прихватил с собой лопату и начал бить оппонента черенком. Последний пытался отбиваться, но упал на землю. Затем дебошир избил его.
«Травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека», - добавили в пресс-службе.
Оказалось, что в момент совершения преступления сельчанин уже имел условный срок за аналогичный поступок. В результате предыдущее наказание ему отменили и назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 сентября 2018, 18:11Пензенским школьникам рассказали о пользе светоотражающих элементов
26 сентября 2018, 18:06Чтобы оплатить обучение в автошколе пензенец угнал машину
26 сентября 2018, 18:02В Пензе проработают вопрос о материальном стимулировании дружинников
26 сентября 2018, 17:59В Пензенской области пенсионер избил супругу, женщина скончалась
26 сентября 2018, 17:37В Кузнецке открыли духовно-просветительский центр
26 сентября 2018, 17:06Бековец сядет в колонию за избиение приятеля лопатой
26 сентября 2018, 16:36Пензу посетили звезды мирового ралли-рейда
26 сентября 2018, 16:04В Пензенской области вор помчал на лесовозе к подруге в соседний регион