Бековчанин погиб от удара топором по голове

12 февраля 2020, 10:01Криминал
В Пензенской области 55-летнего жителя Беково будут судить за то, что он избил топором своих собутыльников, один из которых умер.
Следствие установило, что днем 29 ноября мужчина сидел у себя дома в поселке Беково. К нему приехали друг и знакомый. Когда мужчины выпивали, к компании присоединилась женщина.
Как позже пояснил хозяин дома, его друг без причины ударил его по лицу. В ответ он взял топор и стукнул по голове. В порыве гнева он переключился на нового знакомого, которого также ударил несколько раз по голове топором и избил.
В итоге первого мужчину госпитализировали, через несколько дней он умер в больнице. Второй же получил незначительные травмы, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Злоумышленник в настоящее время находится под стражей. Его дальнейшую судьбу решит суд, куда направили уголовное дело для рассмотрения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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