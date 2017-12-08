10 декабря 2017, 14:54Общество Бековчанин добивается увеличения пособия после многолетней травмы 5500 рублей ежемесячно - такое пособие назначили Сергею Косолапову из Бековского района Пензенской области. Мужчина получил травму позвоночника на производстве и навсегда потерял возможность ходить. Размер пособия инвалид вместе с семьей пытается оспорить в суде и получить справедливую, на его взгляд, компенсацию. Впрочем, доказать несоразмерность навсегда потерянного здоровья и суммы ежемесячного пособия ниже прожиточного минимума оказалось не так просто. Суд Бековсокго района встал на сторону Фонда социального страхования. Теперь мужчина ищет правды в областном суде.

В зал суда - по пандусу и на инвалидной коляске - отстаивать возможность достойных выплат. То, что житель Бековского района Сергей Косолапов на 100% потерял трудоспособность, удалось доказать только в 2015 году, хотя травму позвоночника получил на производстве 30 годами ранее.

«Фонд социального страхования начал выплачивать мне ежемесячно 5490 рублей. Я считаю, что эта сумма не является адекватной, поэтому мы хотим, чтобы нам выплачивали фактически утерянный заработок - это сумма в три раза больше», - пояснил он.

5500 рублей - это ниже прожиточного минимума в Пензенской области. Размер выплаты установили как среднемесячную от зарплаты, которую Сергей Николаевич получал в 1988 году. Этого якобы требует федеральный закон о социальном страховании. То, что прожить на эти деньги не реально, он пытался доказать в Бековском районном суде. Инвалид настаивал на связи пособия с величиной прожиточного минимума, стоимостью жизни в XXI веке, на конституционном праве не безопасный труд и праве, прописанном в Трудовом кодексе на возмещение вреда, причиненного на производстве. Но тогда закон встал на сторону Фонда социального страхования.

Областной суд - более высокая инстанция и вторая попытка. Представитель фонда перед судебным заседанием отказалась от комментариев. В самом ФСС сослались на неоднозначность ситуации. Часть справок нашему герою пришлось брать в самарском отделении.

Уже известно, что это не последнее заседание по делу Сергея Косолапова, очередное назначено на 19 декабря. Юристам необходимо уточнить содержимое документов из архивов в Бековском районе.

В свою очередь, мужчина и его семья параллельно перебирают свои архивы: Сергей Косолапов до травмы на производстве был счастливым человеком с крепким здоровьем. Он сумел сохранить свое счастье. Сейчас у него есть семья, и подрастает внук. А вот удастся ли добиться улучшения материального положения, пока остается вопросом.

Общество

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