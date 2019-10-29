«Бедная природа». На Бугровке сбрасывают строительный мусор в обрыв

Пензячка рассказала в Сети о гигантских кучах мусора, которые образовались на Бугровке. Женщина прикрепила к посту фотографии и видеозапись.

Местная жительница рассказала в группе соцсети «ВКонтакте», что речь идет об обрыве возле автодрома «Вираж».

«Как могло такое прийти в голову? Люди строят там дома, а весь мусор от строительства тракторами сбрасывают в обрыв. Сами же потом будут жить возле своей помойки. Такие горы вручную пять лет придется разгребать. Бедная природа, в 20 метрах расположены лес и родник», - написала женщина.

Информационное агентство направит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этом вопросе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга» информагентства. По всем обращениям «Пенза-Пресс» направляет запросы в ведомства.