«Бедная природа». На Бугровке сбрасывают строительный мусор в обрыв

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29 октября 2019, 16:53Общество
Пензячка рассказала в Сети о гигантских кучах мусора, которые образовались на Бугровке. Женщина прикрепила к посту фотографии и видеозапись.
Местная жительница рассказала в группе соцсети «ВКонтакте», что речь идет об обрыве возле автодрома «Вираж».
«Как могло такое прийти в голову? Люди строят там дома, а весь мусор от строительства тракторами сбрасывают в обрыв. Сами же потом будут жить возле своей помойки. Такие горы вручную пять лет придется разгребать. Бедная природа, в 20 метрах расположены лес и родник», - написала женщина.
Информационное агентство направит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этом вопросе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга» информагентства. По всем обращениям «Пенза-Пресс» направляет запросы в ведомства.
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