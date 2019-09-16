Бдительный пензенец помог задержать нетрезвого водителя

В Пензе сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы задержали любителя пьяной езды. Вычислить нарушителя удалось благодаря звонку в экстренную службу, выполненному другим водителем. Он заметил неадекватное поведение на дороге, и чуть было не стал очевидцем трагедии.

И без медицинского освидетельствования было понятно, что задержанный 33-летний мужчина был изрядно пьян. Тем не менее проверку провели. Алкотестер показал, что допустимая концентрация спирта в крови превышена в семь с половиной раз.

«В отношении него был составлен административный материал об управлении транспортным средством водителем, находящемся в состоянии опьянения и не имеющим права управления. Санкции статьи влекут административный арест на срок от 10 до 15 суток», - прокомментировал командир отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Пензе Денис Канакин.

Свидетелем пьяной езды стал другой водитель. Он проследил за нарушителем и, убедившись, что его маневры могут быть опасны для окружающих, позвонил в экстренную службу.

«Не уступив мне, у него занесло машину. В нескольких сантиметрах проехал от мамы с ребенком. Их спасло защитное ограждение у дороги, он врезался в него и продолжил движение, не снижая скорость», - рассказал житель Пензы Сергей Молоков.

С начала 2019 года было выявлено свыше 1100 пензенцев, которые сели за руль в нетрезвом виде. За восемь месяцев только в областном центре произошло 28 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В результате - два человека погибли, еще 44 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Госавтоинспекторы призывают горожан быть бдительными и сообщать о нетрезвом вождении по телефонам: 02 или 102.