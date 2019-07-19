Бассейн и дискотеки. Комиссия проверила, чем заняты дети в лагере «Березка»

Представители пензенского минобра, Общественной палаты региона и Совета отцов проверили, как организован отдых детей в лагере «Березка» в Каменском районе.

Как сообщает пресс-служба министерства, комиссия изучила условия проживания ребят, организацию питания и питьевого режима, а также уровень безопасности и воспитательной работы.

Сейчас в лагере проходит вторая тематическая смена «Лето талантов». Дети могут попробовать себя в театральных постановках, интеллектуальных шоу, а также позаниматься на спортплощадках и поплавать в бассейне. Для ребят каждый вечер проходят шоу-программы и дискотеки, занятия в творческих кружках и студиях, концерты и конкурсы. Когда приехали проверяющие, дети участвовали в военно-патриотической игре «Зарница».

Комиссия не выявила в «Березке» серьезных нарушений, проверки будут продолжены, пишет ИА «Пенза-Пресс».