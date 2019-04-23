Баскетболистки пензенской «Юности» стали чемпионками «Суперлиги-2»

Баскетболистки пензенской «Юности» не остановились на прошлогодней «бронзе». Девушки вернулись домой с золотыми медалями женской «Суперлиги-2». В «Финале четырех» дружина Дмитрия Нестеровского не оставила шансов соперникам, выиграв все три матча.

Тяжелый сезон подошел к триумфальному завершению. 15 лет пензенская «Юность» не могла повторить былой успех и вновь оказаться на верхней ступени пьедестала почета женской «Суперлиги-2». Однако теперь у команды есть новая точка отсчета. В «Финале четырех» сезона 2018/2019 пензенские девушки одержали три победы из трех возможных и завоевали главный трофей турнира.

«Мы долго шли к этому. Три года не попадали в финал, потом завоевали «бронзу», а после победы до конца не верили в происходящее. Осознание пришло, наверное, когда приехали в Пензу», - сказала игрок БК «Юность» Полина Мартынова.

Сезон получился для «красно-белых» непростым. После девяти побед подряд на старте турнира команда Дмитрия Нестеровского познала горечь поражений и с первой строчки в таблице опустилась на третью. В конце регулярки казалось, что команда устала. Следствием этого стали тяжелые домашние матчи, в которых результат приходилось выгрызать. Группа лидеров чемпионата осталась очень плотной до самого конца, поэтому от лидера «Черных медведей» из Санкт-Петербурга «Юность» отделили всего два очка.

«Сезон был трудный еще в том плане, что у нас - всего десять игроков в команде. Но нам удалось подойти к решающим играм в оптимальной форме и с настроем на положительный результат», - прокомментировал главный тренер БК «Юность» Дмитрий Нестеровский.

Не обошлось в чемпионском сезоне «Юности» и без индивидуальных достижений. На протяжении всего регулярного чемпионата Ольга Сизякова была самым результативным игроком команды. Такую форму она сохранила и на «Финал четырех», благодаря чему ее признали MVP [most valuable player] турнира. Стоит отметить, что в этом сезоне ей впервые пришлось совмещать обязанности игрока и тренера.

«На самом деле, не так тяжело, как я предполагала. Все-таки у нас - достаточно опытный тренер. Пусть Дмитрий Иванович Нестеровский не был практиком, но он силен в теории, а я по возможности где-то помогала ему в практических заданиях, упражнениях», - рассказала Ольга Сизякова.

Теперь девушек ждет небольшой отдых, после чего они начнут подготовку к новому сезону уже в статусе чемпионов. В межсезонье клуб постарается сохранить состав. Кроме того, возможно, команду ждет точечное усиление.