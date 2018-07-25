Башмаковский умелец мастерит героев сказок из подручных материалов

Герои известных народных сказок существуют на самом деле. Они поселились в селе Липовка Башмаковского района Пензенской области возле дома Николая Максина. Украсить придомовую территорию фигурами популярных персонажей и сказочными декорациями мужчина решил еще три года назад. Сейчас их уже около 30.

«Попал в сказку». Так говорит каждый, кто хоть раз побывал на участке башмаковского умельца Николая Максина. Гостей встречают мельница, лебеди, Баба-яга, железнодорожник, а еще бочонок с квасом, колодец с волшебной водой и избушка со сказочными зайцем, петушком и лисой. Мастер начинал три года назад с самого легкого: тогда возле ограды появились заморские пальмы из пластиковых бутылок.

«Все началось случайно. Не любитель рыбалки, а чем-то надо заняться. Сделал одну и понеслось», - сказал он.

На сбор материалов у мастера уходит несколько недель и еще около месяца - на создание одной композиции. Когда односельчане увидели, как Николай Васильевич собирает бутылки, то сперва насторожились, а вскоре и сами присоединились к нему. Теперь пластиковую тару башмаковскому умельцу привозят даже из Пензы, от областного центра до Липовки около 200 километров.

«Помогаем, чем можем, по мере необходимости. Прутки металлические, старые вещи, кухонную утварь, он все приспособит», - рассказал и.о. главы администрации Липовского сельсовета Башмаковского района Евгений Гамаюнов.

Главная поддержка мастера - его семья. Если раньше к творчеству мужчины родные относились скептически, то теперь жена и внуки всячески ему помогают. Они вместе сажают цветы, подкрашивают сказочных героев, следят за участком.

У умельца - грандиозные планы. В мастерской, в скором времени, появятся настоящие рога, и Николай Васильевич уже готов создавать лосей. Если новые композиции не уместятся на участке, сельсовет готов посодействовать и расширить границы сказочной территории.