Башмаковский травматолог строит дом для семьи благодаря господдержке

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08 августа 2019, 14:34Общество
Травматолог Башмаковской районной больницы Тошпулат Угли Исроил строит дом в Пензенской области, в котором смогут проживать его многочисленные родственники. Это стало возможным благодаря господдержке.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, социальные выплаты на строительство жилья семья Исроил получила в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2022 года» госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы».
Исроил Тошпулат Угли уже три года оказывает медицинскую помощь по профилю «травматология» жителям Башмаковского района. Пациенты любят его за компетентность и доброжелательность.
Доктор окончил престижный Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино, где получил специальность «травматолог-ортопед», а затем отучился в Московской государственной медицинской академии, где получил сертификат, позволяющий заниматься врачебной деятельностью в России. Получив образование, он переехал в Пензенскую область.
Меры социальной поддержки, действующие в регионе, направлены на привлечение специалистов в отрасль. Это единовременные и компенсационные денежные выплаты, дополнительные ежемесячные стипендии студентам и врачам-ординаторам, компенсация оплаты за найм жилья. Ранее губернатор поручил ежегодно выделять из средств бюджета области на обеспечение жильем молодых врачей по 50 миллионов рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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