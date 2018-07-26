Башмаковский провизор посвятил любимой профессии 43 года

Житель поселка Башмаково Пензенской области Александр Петрушин посвятил любимой профессии 43 года. Уникальный не только по меркам района, но и страны в целом мужчина-провизор начал карьеру в 1975 году и пока не собирается бросать дело всей жизни.

Рабочий день провизора Александра Петрушина начинается задолго до открытия аптеки. Нужно успеть переписать лекарства, заказать микстуры, таблетки и мази. Жители Башмаково идут к нему не только для того, чтобы приобрести медпрепараты, но и нередко, чтобы просто попросить совета.

Александр Петрушин окончил пензенское фармучилище и поступил в рязанский медицинский институт на фармацевтический факультет. Казалось, начало блестящей карьеры не за горами, но планы резко изменились. Он бросил учебу, устроился на работу в местную аптеку и параллельно поступил на заочное отделение в пермский фарминститут, окончив который, и получил специальность провизора. Пока учился, набирался опыта в аптеке, работая ассистентом по изготовлению лекарственных препаратов. Было интересно, ведь в то время аптека была производственной. Многие лекарственные препараты - мази, капли и порошки - готовили сами.

«Из субстанций, порошок так назывался. Из него делали стерильные лекарственные формы для внутривенных и внутримышечных инъекций», - рассказал Александр Петрушин.

Провизор отмечает, что романтики в его профессии поубавилось, но любимую работу он не намерен бросать, хотя уже достиг пенсионного возраста.

«Если уйду, постоянные клиенты расстроятся, не могу их бросить», - добавил фармацевт.

«Статистические данные говорят о том, что в стране увеличивается численность пенсионеров. Кроме того, мы видим, что растет число граждан, которые выходят на заслуженный отдых позже установленных сроков», - рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Александр Васильевич не строит глобальных планов на будущее, но в одном уверен на все 100%: что если позволит здоровье, готов заниматься любимым делом еще долгие годы.