Башмаковский дом культуры стал центром патриотического воспитания молодежи

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19 ноября 2018, 13:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время рабочей поездки 19 ноября посетил дом культуры Башмаковского района.
Дом культуры стал местом занятий районного отделения Юнармии, которое насчитывает 200 школьников среднего и старшего звена. Для юнармейцев проводят учения по ОБЖ, военной и строевой подготовке, они участвуют в тематических мероприятиях, помогают ветеранам, ухаживают за захоронениями участников Великой Отечественной войны, шефствуют над учениками младших классов, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Иван Белозерцев отметил, что сельские учреждения культуры должны стать центрами патриотического воспитания молодежи.
Глава региона также побеседовал с участниками ансамбля русской песни «Рябинушка», которые получили диплом первой степени и гран-при межрегионального фестиваля самодеятельного народного творчества «Задонские осенины» в Липецке.
«Нужно приходить в школы и привлекать к народному творчеству молодежь», - подчеркнул губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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