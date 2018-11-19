19 ноября 2018, 13:04Общество

Башмаковский дом культуры стал центром патриотического воспитания молодежи

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время рабочей поездки 19 ноября посетил дом культуры Башмаковского района.

Дом культуры стал местом занятий районного отделения Юнармии, которое насчитывает 200 школьников среднего и старшего звена. Для юнармейцев проводят учения по ОБЖ, военной и строевой подготовке, они участвуют в тематических мероприятиях, помогают ветеранам, ухаживают за захоронениями участников Великой Отечественной войны, шефствуют над учениками младших классов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Иван Белозерцев отметил, что сельские учреждения культуры должны стать центрами патриотического воспитания молодежи.

Глава региона также побеседовал с участниками ансамбля русской песни «Рябинушка», которые получили диплом первой степени и гран-при межрегионального фестиваля самодеятельного народного творчества «Задонские осенины» в Липецке.

«Нужно приходить в школы и привлекать к народному творчеству молодежь», - подчеркнул губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/society/120804/

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