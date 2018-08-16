Башмаковские полицейские разыскивают скрывающегося 11 лет от суда мужчину

По данным пресс-службы регионального УМВД России, Роман Федорович Романов родился в 1959 году, он проживал в селе Марат Башмаковского района. Следствие установило, что в 2007-м он совершил кражу домашнего имущества, в ходе рассмотрения уголовного дела мужчина скрылся от суда. До настоящего времени неизвестно, где он находится.

Приметы разыскиваемого: на вид - 60 лет, рост - 168 см, имеет среднее телосложение, темные волосы.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении мужчины, сообщите ее по телефонам дежурной части полиции Башмаковского района: 8-(8412)-630-149, 8-(84143)-4-10-59.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».