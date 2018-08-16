Башмаковские полицейские разыскивают скрывающегося 11 лет от суда мужчину

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16 августа 2018, 10:32Криминал
В Пензенской области разыскивают Романа Романова, мужчину обвиняют в краже.
По данным пресс-службы регионального УМВД России, Роман Федорович Романов родился в 1959 году, он проживал в селе Марат Башмаковского района. Следствие установило, что в 2007-м он совершил кражу домашнего имущества, в ходе рассмотрения уголовного дела мужчина скрылся от суда. До настоящего времени неизвестно, где он находится.
Приметы разыскиваемого: на вид - 60 лет, рост - 168 см, имеет среднее телосложение, темные волосы.
Если у вас есть информация о возможном местонахождении мужчины, сообщите ее по телефонам дежурной части полиции Башмаковского района: 8-(8412)-630-149, 8-(84143)-4-10-59.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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