Башмаковские фермеры получили гранты

В Башмаковском районе выдано два гранта по программе «Агростартап». На безвозмездной основе местные предприниматели получили несколько миллионов на развитие своего хозяйства. Среди участников программы - жительница села Никульевка.

29 голов уже есть, нужно закупить еще. Согласно бизнес-проекту Татьяны Воробьевой, коров должно быть 50. Развивать молочное направление она начала недавно. Трудится вместе с мужем. На ферме им помогает сын. В планах - не только увеличить объемы производства, но и создать новые рабочие места. Расширить ферму планируют благодаря проекту «Агростартап».

«Семейную ферму» мы не потянем, там нужно 40% своих средств вкладывать, а в эту программу только 10% необходимо внести, остальное добавляет государство», - пояснила Татьяна Воробьева.

В рамках проекта на развитие хозяйства начинающим фермерам предоставили 3 млн рублей. Вопрос с помещением тоже решился быстро. За символическую арендную плату недвижимость предоставил бывший работодатель - владелец СПК «Петровский». Молоко продают местным жителям, а когда объемы вырастут, продукцию будут сдавать на ближайший маслосырзавод. За 2019 год в Башмаковском районе участниками различных проектов по поддержке сельского хозяйства стали три предпринимателя. Все они разработали бизнес-планы и получили деньги на развитие своих проектов.

«3 млн рублей - это большие деньги для начинающих фермеров, хорошая форма поддержки. В связи с этим, они отчитываются ежеквартально по ходу расходования средств, предоставляют отчет в министерство сельского хозяйства. Мы стараемся это контролировать, помогать фермерам в развитии и освоении денег», - пояснил начальник отдела сельского хозяйства администрации Башмаковского района Али Тугушев.

Напомним, проекты поддержки крестьянско-фермерского хозяйства реализуют в рамках инициированного президентом Владимиром Путиным национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2019 году только по одному проекту «Агростартап» в Пензенской области предусмотрено грантов на 50 миллионов рублей.