Башмаковские фермеры получили гранты

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 октября 2019, 19:48Общество
В Башмаковском районе выдано два гранта по программе «Агростартап». На безвозмездной основе местные предприниматели получили несколько миллионов на развитие своего хозяйства. Среди участников программы - жительница села Никульевка.
29 голов уже есть, нужно закупить еще. Согласно бизнес-проекту Татьяны Воробьевой, коров должно быть 50. Развивать молочное направление она начала недавно. Трудится вместе с мужем. На ферме им помогает сын. В планах - не только увеличить объемы производства, но и создать новые рабочие места. Расширить ферму планируют благодаря проекту «Агростартап».
«Семейную ферму» мы не потянем, там нужно 40% своих средств вкладывать, а в эту программу только 10% необходимо внести, остальное добавляет государство», - пояснила Татьяна Воробьева.
В рамках проекта на развитие хозяйства начинающим фермерам предоставили 3 млн рублей. Вопрос с помещением тоже решился быстро. За символическую арендную плату недвижимость предоставил бывший работодатель - владелец СПК «Петровский». Молоко продают местным жителям, а когда объемы вырастут, продукцию будут сдавать на ближайший маслосырзавод. За 2019 год в Башмаковском районе участниками различных проектов по поддержке сельского хозяйства стали три предпринимателя. Все они разработали бизнес-планы и получили деньги на развитие своих проектов.
«3 млн рублей - это большие деньги для начинающих фермеров, хорошая форма поддержки. В связи с этим, они отчитываются ежеквартально по ходу расходования средств, предоставляют отчет в министерство сельского хозяйства. Мы стараемся это контролировать, помогать фермерам в развитии и освоении денег», - пояснил начальник отдела сельского хозяйства администрации Башмаковского района Али Тугушев.
Напомним, проекты поддержки крестьянско-фермерского хозяйства реализуют в рамках инициированного президентом Владимиром Путиным национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2019 году только по одному проекту «Агростартап» в Пензенской области предусмотрено грантов на 50 миллионов рублей.
31 октября 2019, 22:24Пензенских водителей просят быть особенно внимательными из-за погоды
31 октября 2019, 20:49В Пензе выбрали лучшую управляйку и ТСЖ
31 октября 2019, 20:10Жители дома по улице Попова замерзают в квартирах
31 октября 2019, 20:01Для пензенских животных устроили Хэллоуин
31 октября 2019, 19:58Сотрудники МЧС рассказали пензенцам о пожарной безопасности
31 октября 2019, 19:56В Кузнецке заасфальтировали несколько дворов
31 октября 2019, 19:48Башмаковские фермеры получили гранты
31 октября 2019, 19:44В пензенском правительстве обсудили подростковую преступность