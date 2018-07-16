Башмаковец лишился жизни во время разборок из-за еды

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, молодой человек пришел к 59-летнему сельчанину вместе со своей мамой, чтобы выяснить, крал ли он продукты из их дома. В результате мужчины начали скандалить, завязалась драка. Парень избил башмаковца кулаками и черенком от лопаты. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В результате молодому человеку назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».