16 июля 2018, 11:02Криминал

Башмаковец лишился жизни во время разборок из-за еды

23-летнего жителя Башмаковского района Пензенской области осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, молодой человек пришел к 59-летнему сельчанину вместе со своей мамой, чтобы выяснить, крал ли он продукты из их дома. В результате мужчины начали скандалить, завязалась драка. Парень избил башмаковца кулаками и черенком от лопаты. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В результате молодому человеку назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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