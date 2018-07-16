Башмаковец лишился жизни во время разборок из-за еды

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16 июля 2018, 11:02Криминал
23-летнего жителя Башмаковского района Пензенской области осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, молодой человек пришел к 59-летнему сельчанину вместе со своей мамой, чтобы выяснить, крал ли он продукты из их дома. В результате мужчины начали скандалить, завязалась драка. Парень избил башмаковца кулаками и черенком от лопаты. Потерпевший скончался на месте происшествия.
В результате молодому человеку назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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