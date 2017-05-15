15 мая 2017, 13:00Общество Бар возле Спасского собора будет перепрофилирован Здание планируется выкупить в собственность города и региона. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил об этом в ходе оперативного совещания в правительстве 15 мая.

Глава региона рассказал о том, как решается вопрос с благоустройством территорий, прилегающих к храму. В частности, речь шла о кафе-баре «777», где ранее продавали алкогольные напитки. Кафе планируется выкупить,перепрофилировать и привести в архитектурное соответствие с комплексом зданий в центре Пензы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Я встретился с собственником, спиртное там сейчас не продается. Кафе планирует продать собственнику из Самарской области, продаст - будут проблемы. Надо проанализировать стоимость объекта и выкупить его. Его можно перепрофилировать в магазин пензенских сувениров, может быть, в музей матери,если будет решение установить памятник там. В крайнем случае, детское кафе», - подчеркнул Иван Белозерцев.

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