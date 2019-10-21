Бар на ул. Калинина оштрафовали за нарушения санитарных требований

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21 октября 2019, 17:59Общество
Сотрудники управления Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в пивной спортивный бар на улице Калинина. Оказалось, что заведение работает с нарушениями.
Так, шахта вытяжной вентиляции помещений бара имеет одно техническое отверстие в стене жилого дома №108 на уровне окон первого этажа. Канализация заведения подключена к сети воотведения второго подъезда. Осмотр показал, что нет отдельных выпусков, предназначенных только для стоков, сообщили в пресс-службе управления.
Таким образом, индивидуальный предприниматель не обеспечил соблюдение требований санитарного законодательства. Дело об административном правонарушении направили в суд. В результате ему назначили штраф – 1000 рублей.
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