Банку «Югра» предрекают санацию

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17 июля 2017, 16:26Экономика
Пока АСВ, назначенное временным управляющим, проводит в «Югре» установленные законом мероприятия, ведущие эксперты финансового рынка единодушно склоняются к тому, что банк будет санирован.
Об этом говорили А. Аксаков и Г. Тосунян, подчеркивая, что претензии регулятора к «Югре» не столь значительны, как это было с Татфондбанком. А учитывая масштабы «Югры» (банк входит в первые тридцать наикрупнейших финучреждений РФ), санация видится максимально-комфортным вариантов для всех, включая АСВ.
Стало известно, что на счетах АСВ осталось не более 163 миллиардов российских рублей, тогда как выплаты клиентам «Югры», в случае закрытия банка, могут быть многократно выше. Конечно, АСВ может обратиться за дополнительными средствами к регулятору, вот только лимиты на заемы у него уже по большей части исчерпаны.
В свою очередь, акционер банка Алексей Хотин, уже сообщил СМИ о своей готовности поддерживать банк «Югра» и находится в постоянном контакте с ЦБ и АСВ по этому поводу.
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