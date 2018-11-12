«Банкир» обманул пензенца на четверть миллиона

Полиция проводит проверку по факту мошенничества. Неизвестный, представившись сотрудником банка, выманил у горожанина более 230 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, «банкир» позвонил днем мужчине и сообщил, что с его счета пытаются снять деньги, поэтому надо заблокировать карты и сказать коды, которые придут в SMS. Горожанин выполнил указания и обнаружил, что с двух его банковских карт списаны более 230 тысяч рублей.

Полиция просит пензенцев быть внимательней и не доверять информацию о счетах посторонним, пишет ИА «Пенза-Пресс».