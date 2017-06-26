26 июня 2017, 15:15Бизнес Банк «Югра» предложил денежные переводы «Золотая Корона» в иностранной валюте Денежные переводы пользуются у населения большим спросом. Они экономят время и позволяют передавать и получать деньги быстро и удобно. Практически в любой точке России можно найти отделение банка, в котором можно отправить или принять перевод. Например, в любом из 109 отделений одного из крупнейших российских банков «Югра» можно выгодно и очень быстро перевести деньги в системе «Золотая Корона».

Помимо рублевых операций клиенты могут перевести деньги и в иностранной валюте – американских долларах или евро. Это удобно, если получатель, к примеру, собирается в заграничную поездку и не намерен терять время и деньги на обмен валют.

Комиссия за перевод в «Югре» умеренная: всего 1% от суммы переводы. Причем для тех, кто намерен перевести значительную сумму денег максимальный размер комиссионного вознаграждения ограничен тысячью рублей, что весьма неразорительно.

Для того, чтобы перевести деньги, нужно обратиться в любое отделение банка «Югра». Напомним, что банк присутствует в 75 городах и населенных пунктах России. При себе достаточно иметь паспорт, а также знать город, где живет получатель перевода – домашний адрес не нужен, ведь забрать перевод можно в любом отделении.

На сегодняшний день банк «Югра» входит в список крупнейших кредитных учреждений Российской Федерации. 52,5% акций банка принадлежат Алексею Хотину.

Бизнес

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