12 мая 2017, 17:54Общество Банк «Югра» предложил бизнесу %OFF Поддержка малого и среднего бизнеса вот уже много лет является государственной задачей номер один. Ведь именно МСБ является перспективным и быстроразвивающимся участником бизнеса и прочной основой экономики. Банк «Югра», который плотно работает с МСБ уже много лет и знает его потребности, помимо финансовой поддержки предлагает предпринимателям необычную, но при этом очень эффективную программу - %OFF.

Как пояснили в банке, участники программы, а это торговые и сервисные компании, предприятия общественного питания – предоставляют скидки покупателям, которые расплачиваются картами банка «Югра». Скидки могут достигать 50%, причем их размер выбирает сам предприниматель.

Для клиентов выгода налицо, но что получает от этого сотрудничества сам бизнесмен? В первую очередь, новых клиентов без лишних затрат – информация обо всех участниках есть на официальном сайте банка «Югра». А значит, предпринимателю не нужно дополнительно вкладываться в рекламу или собственные скидочные программы.

Позитивно в этом случае работает и эффект «сарафанного радио» - граждане, сделавшие выгодные покупки, наверняка посоветуют этот магазин или ресторан своим близким и знакомым.

Во-вторых, участие в программе %OFF от «Югры» бесплатное. Более того, предпринимателям даже не нужно открывать счет или подключать эквайринг в «Югре» (хотя для тех, кто решает перейти на обслуживание в банк предлагаются особо выгодные условия).

В банке очень высоко оценивают эффективность программы %OFF. Менее чем за полгода после ее запуска количество участников достигло 200, а география программы охватывает более 50 российских городов и поселений. И это только начало – считают в банке – еженедельно к программе присоединяются 10-15 новых предприятий. Это убедительное доказательство того, что %OFF от «Югры» работает!

Универсальный российский банк «Югра» входит в тридцатку крупнейших отечественных банков по активам и капиталу, и кроме того является одним из самых старых финучреждений РФ (основан в 1990 году). Основной акционер банка – Алексей Хотин.

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