29 мая 2017, 14:01Лента новостей Банк «Югра» поздравил подмосковное МФК «Динамо» с юбилеем Гранд отечественного и российского мини-футбола МФК «Динамо» продолжает принимать поздравления со своим пятнадцатилетним юбилеем.

Спонсор подмосковного коллектива банк «Югра» пожелал команде упорства в достижении самых высоких спортивных результатов, а также яркой игры.

В своем поздравлении финучреждение отметило, что отличительными чертами динамовцев являются сильные бойцовские качества, выдержка и высокий уровень мастерства. Эти факторы и стали фундаментом многочисленных побед клуба.

Банк особенно подчеркнул роль руководства клуба в построении боеспособного коллектива. Ведь всего за несколько лет удалось создать команду, которая стала известна во всем мире.

Банк «Югра» уже 4 года спонсирует МФК «Динамо» Московская область с 2013 года. Основной акционер финучреждения Алексей Хотин.

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