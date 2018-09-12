Бабушка через суд хотела отобрать подаренную внуку квартиру в Кузнецке

Женщина обратилась в Кузнецкий районный суд Пензенской области, чтобы там признали договор дарения, который она заключила с внуком, недействительным.

Установлено, что пенсионерка имела квартиру в городе Кузнецке, в 2015 году она отдала ее внуку, оформив все документально. Спустя несколько лет она решила разорвать сделку, ссылаясь на то, что якобы дарила жилье сыну, взамен он должен был ухаживать за ней. В 2016 году мужчина умер, и теперь она живет у дочери в другой области.

Истица утверждала, что во время оформления договора она была нездорова, также она опиралась на свой пожилой возраст и малограмотность, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Однако суд пришел к выводу, что документы были составлены законно, женщине отказали в удовлетворении требований, пишет ИА «Пенза-Пресс».