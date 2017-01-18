18 января 2017, 14:48Общество Бабичу презентовали уникальный проект «Дом Вероники» Полномочному представителю президента России в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу и председателю совета директоров топливной компании Виктору Зубкову презентован уникальный для нашей страны проект «Дом Вероники». Как продвигается строительство, рассказала руководитель общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.

В свое время именно она выступила инициатором открытия в Пензе центра для молодых людей с тяжелой инвалидностью, которым необходим уход сиделок. Поселившись в «Доме Вероники», они получат возможность стать полноценными членами общества, избежав переселения из специализированных детских домов в дома престарелых. Новое здание должно стать уникальным пространством, максимально приспособленным для его обитателей, с комнатами отдыха, мастерскими для работы и творчества и мини-фермой.

Первый камень здания был заложен в апреле 2016 года. Сейчас выполнено 60% от запланированных работ.

«Семь месяцев работ, 720 квадратов построенной площади. Площадь увеличена почти в два раза за счет нового проекта. Проведены работы по фундаменту, по кладке, плиты-перекрытия. У нас потрясающая крыша, инновационная, абсолютно бесшумная, чтобы те детки, которые там жили, не травмировались от шума дождя и прочих вещей», - рассказала руководитель общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.

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