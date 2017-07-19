19 июля 2017, 18:14Общество Бабич приехал на закрытие второй смены пензенского лагеря «Гвардеец» В Пензе завершилась вторая смена оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец». Около двух недель подростки жили в условиях, приближенных к армейским: изучали военную науку в теории и на практике. Торжественное закрытие лагеря в 2017 году впервые прошло на территории полигона пензенского филиала военной академии. В церемонии принял участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Последний день смены воспитанники лагеря «Гвардеец» провели на полигоне пензенского филиала военной академии. Здесь они совершили марш-бросок и сумели пострелять из оружия, стоящего на вооружении российской армии. За 18 дней, проведенных в лагере, школьники успели понять, что быть военным не только почетно и престижно, но не так-то просто.

В 2017 году лагерь удостоили статуса юнармейского. В завершении смены после всех испытаний, которые подготовили для школьников их наставники, воспитанников «Гвардейца» приняли в ряды всероссийского военно-патриотического движения.

Участникам вручили памятные подарки - уникальные наручные часы с гравировкой. Поздравить юнармейцев лично приехал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Именно по его инициативе в регионе уже на протяжении пяти лет открывается лагерь «Гвардеец».

«Они здесь получили и военные знания, и представления о службе, познакомились с бытом, военнослужащими. Почувствовали, что такое армейская наука», - сказал он.

«Это, действительно, стало хорошим брендом. Ребята, приезжая в свои регионы, рассказывают о Пензенской области, об истории города, они посещают различные экскурсии. Михаил Викторович, вам большое спасибо, и я вас прошу в 2018 году принять решение провести сборы в Пензе, потому что мы вас не подводили», - добавил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В последний день смены для школьников подготовили красочное представление. Воспитанникам показали фрагмент учебного боя, затем участники вышли на старт военизированной эстафеты. По итогам состязания на высшую ступень пьедестала почета поднялась команда Пензенской области.

Флаг юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» спустили на год. Вновь постигать военное дело школьники со всего округа приедут в Пензу следующим летом.

Общество

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