22 июня 2017, 12:36Общество Бабич и Топилин посетили детский реабилитационный центр в Кичкилейке Пензу посетили полномочный представитель президента России в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин и глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров. Вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым гости посетили областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Визит высокопоставленных гостей ни на минуту не прервал деятельность центра реабилитации несовершеннолетних в Кичкилейке. Представителя президента России Михаила Бабича, министр труда Максима Топилина и главу Ингушетии Юнуса-бек Евкурова познакомили с его работой.

Детский реабилитационный центр открылся в 2003 году. В нем оказывают социальные услуги детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе - инвалидам.

«Для детей с ограниченными возможностями - другая программа занятий, на улице, в основном. У них есть свое видение. Учитываем физиологические возможности, способности каждого ребенка, это у нас очень четко и отработано», - сказала директор областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ольга Черушова.

В центре работают социальный приют на 30 человек, отделение дневного пребывания, рассчитанное на 35 человек, и загородный круглосуточный стационар, где могут находиться 42 ребенка. С пациентами центра занимаются психологи, педиатры, ортопеды, офтальмологи, психиатры и другие специалисты. Большое внимание уделяют арт-терапии и развитию творческих способностей у детей.

В 2016 году более 1300 детей получили квалифицированную помощь в центре. Эффективность комплексной реабилитации составила более 90%. Специалистам удалось добиться улучшения общего состояния или восстановления функций организма большей части юных пациентов.



«Они приходят к нам по программам реабилитации на определенный срок, который определяют специалисты центра. Это может быть и 21 день, и полгода», - отметила Ольга Черушова.



В будущем на базе учреждения планируется создать «Межрегиональный центр реабилитации несовершеннолетних». Проект подразумевает расширение спектра услуг для детей с аутизмом и тяжелым поражением опорно-двигательного аппарата. Здесь организуют занятия иппотерапией и водолечение. В планах руководства реабилитационного центра - строительство нового корпуса «Мать и дитя» на 34 места.

Общество

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