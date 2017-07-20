20 июля 2017, 18:16Общество Бабич и Белозерцев в Нижнем Ломове сыграли в хоккей Пензенскую область посетил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. В рамках своего визита он принял участие в церемонии торжественного открытия ледового дворца спорта в Нижнем Ломове. Спортивный объект получил имя экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева.

Жители Нижнего Ломова теперь могут кататься на коньках даже летом. В микрорайоне Черемушки открыли ледовый дворец спорта. Для местных это событие - большой праздник.

Новому спортивному объекту дали имя экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарёва. Пять лет назад именно он стал инициатором строительства единственного в районе ледового дворца.

На торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем приехали высокие гости. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возложили цветы к мемориальной доске Василия Бочкарева.

«Пензенская область - это особенный регион на спортивной карте страны. Здесь уделяется огромное внимание развитию всех видов спорта», - отметил Михаил Бабич.

В Пензенской области ледовый дворец в Нижнем Ломове стал седьмым по счету. Его площадь - больше 6000 квадратных метров. В спортивном комплексе есть тренажерный и танцевальный залы, помещение для занятий фитнесом и аэробикой. Смотреть хоккейные матчи на ледовой арене одновременно смогут до 1000 зрителей.

«У меня надежда на то, что мы возродим славу российского хоккея. И я знаю, здесь, на Ломовской земле, будут рождаться великие звезды», - сказал глава региона.

После торжественного открытия на ледовой арене в товарищеском матче скрестили клюшки сборная Пензенской области и команда ветеранов. В составе последней на лед вышли губернатор Иван Белозерцев и полпред президента России Михаил Бабич.

Хоккейное противостояние длилось два периода и закончилось победой команды ветеранов со счетом 13:3.

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