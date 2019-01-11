Автоледи в форме скрылась с места ДТП – соцсети

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11 января 2019, 17:39Происшествия
В интернете появилась видеозапись момента столкновения около стадиона «Темп» в Пензе.
По сведениям автора поста в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел 11 января на втором проезде Свердлова.
«Ударили на парковке черный Hyundai Solaris, виновница в форме на Opel скрылась», - заявил мужчина.
Судя по кадрам, Opel сдавал назад и задел припаркованную иномарку. Из машины вышла автоледи, оценив возможные повреждения, она села обратно в машину и уехала, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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