27 декабря 2018, 16:04Происшествия

Автоледи после встречи с фурой под Нижним Ломовом попала в больницу

В Нижнеломовском районе Пензенской области произошло ДТП.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария случилась 26 декабря в 17.20 на 546-м километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись большегрузная машина Renault Premium под управлением 54-летнего водителя и «ВАЗ-21310».

Пострадала 33-летняя женщина, которая сидела за рулем легковушки. Ее с травмами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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