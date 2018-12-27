Автоледи после встречи с фурой под Нижним Ломовом попала в больницу

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27 декабря 2018, 16:04Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области произошло ДТП.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария случилась 26 декабря в 17.20 на 546-м километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись большегрузная машина Renault Premium под управлением 54-летнего водителя и «ВАЗ-21310».
Пострадала 33-летняя женщина, которая сидела за рулем легковушки. Ее с травмами госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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