Автобус снес легковушку. Появилось видео ДТП в Арбеково

В Пензе в Арбеково утром 30 апреля произошла авария, из-за которой образовался большой затор. В Сети появилось видео ДТП.

Автолюбитель опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» видеозапись с регистратора, на которой видно, как «десятка» въезжает на сложный перекресток и в этот момент на скорости в нее врезается автобус, который буквально отбрасывает легковушку вперед.

Напомним, пользователи сообщали об этой аварии, но по фото было неясно, кто стал участником ДТП. Очевидцы предполагали, что столкнулись две легковушки. Также они добавили, что из-за случившегося на проспекте Строителей образовалась пробка.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».