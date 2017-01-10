Автобус №70 на ул. Калинина попал в аварию - пензенец

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10 января 2017, 10:03Происшествия
9 января в Пензе на перекрестке улиц Свердлова и Калинина произошло ДТП. Об этом горожане сообщают в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».
«Автобус №70 стоит посередине перекрестка, вторая машина на встречу вылетела», - сообщил очевидец.
Он также отметил, что из-за аварии на дороге образовалась большая пробка.
Официальной информации по данному факту пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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