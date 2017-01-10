10 января 2017, 10:03Происшествия

Автобус №70 на ул. Калинина попал в аварию - пензенец

9 января в Пензе на перекрестке улиц Свердлова и Калинина произошло ДТП. Об этом горожане сообщают в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».

«Автобус №70 стоит посередине перекрестка, вторая машина на встречу вылетела», - сообщил очевидец.

Он также отметил, что из-за аварии на дороге образовалась большая пробка.

Официальной информации по данному факту пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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