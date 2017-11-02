02 ноября 2017, 15:32Происшествия Авария с грузовиком в Мокшанском районе унесла две жизни На трассе в Мокшанском районе Пензенской области две иномарки столкнулись с многотонным грузовиком.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария случилась на 588-м километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись Hyundai Solaris, за рулем которого был 27-летний мужчина, Chevrolet Lacetti под управлением 44-летнего водителя и грузовик International-9200, которым управлял 48-летний мужчина.

В результате происшествия водитель и 49-летний пассажир Hyundai Solaris погибли на месте, еще двое пассажиров иномарки с травмами попали в больницу.

В настоящее время причины аварии выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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