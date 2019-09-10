Авария под Кузнецком унесла жизнь семьи с ребенком - соцсети

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10 сентября 2019, 19:12Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области легковушка сбила пешехода. По предварительным данным, автомобилистка не смогла вовремя затормозить и наехала на 50-летнюю женщину. С различными травмами потерпевшую доставили в больницу. А накануне на трассе под Кузнецком произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной версии, автомобиль, в котором находилась семья из трех человек, выехал на полосу для встречного движения.
Определить марку автомобиля удалось лишь по уцелевшей задней части кузова. В результате лобового столкновения с грузовиком «Лада Гранта» превратилась в груду искореженного металла. По информации из социальных сетей, в автомобиле ехала семья из трех человек, в том числе - ребенок. По предварительной версии, cедан выехал на полосу для встречного движения. У водителя и пассажиров легковушки не было никаких шансов выжить.
«В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля «Лада Гранта» от полученных травм скончались на месте ДТП. Находившийся за рулем Mercedes-Benz водитель после оказания медпомощи был отпущен», - прокомментировал заместитель начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.
Смертельное ДТП произошло на трассе неподалеку от Кузнецка 9 сентября около 18:00. Экспертам предстоит установить причину аварии. О том, что на дорогах региона едва ли не каждую неделю гибнут люди, говорили на оперативном совещании в областном правительстве.
«Мы установили в 2018 году на дорогах дополнительно 160 баннеров, проводим разъяснительную и информационную работу, но, наверное, недостаточно. Считаю, что мы, муниципалитеты, правительство области и ГИБДД недостаточно трудимся в этом направлении», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Глава региона поручил проанализировать эффективность системы фото-, видеофиксации автотранспортных нарушений и принять дополнительные меры по обеспечению безопасности движения.
Как отметил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев, до конца 2019 года будет дополнительно установлено 25 камер.
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